BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak siyah-beyazlı futbolcular antrenman yaptı. Antrenmandan önce teknik patron futbolcular ile sahada kısa bir konuşma yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular iki grup halinde pas çalışması yaparken, kaleciler takımdan ayrı olarak çalışma yaptı. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde futbolcular orta ve şut çalışması yaptı. İdmana midesinden rahatsız olan Portekizli futbolcu Querasma katılmadı.

Tolgay Arslan kanlar içinde kaldı

Antrenmanın son bölümünde bir pozisyonda Tolgay Arslan, yardımcı hoca Tamer Tuna ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yerde acılar içinde kalan Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından Tolgay Arslan antrenmanı bırakmak zorunda kaldı. Antrenmandan önce UEFA'dan gelen yetkililer 10 futbolcudan doping kontrolü için test aldı.

Mehmet Selman Bektaş

İSTANBUL