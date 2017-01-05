Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaşlı Marcelo Advocaat’ı övdü

Beşiktaşlı Marcelo Advocaat’ı övdü

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Advocaat’ı överek, "Motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır" dedi.

Beşiktaşlı Marcelo Advocaatı övdü

05 Ocak 2017 15:05

Antalya Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, Marcelo Guedes açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, ikinci yarının çok zor olacağını ifade ederek, "Ligde takımların güç dengeleri birbirine çok yakın. Biz iyi bir takımız. Takımımızda bütünlük de var. Buraya enerji depolamaya geldik, ikinci yarıya daha iyi başlamak için" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA DA DEVAM EDECEĞİM"

"Hocamızın ve teknik ekibin bana güveninden dolayı çok mutluyum" diyen Marcelo, "Geldiğimden beridir iyi çalıştığıma inanıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Karar mercii hocamızdır, biz de günlük işimizi yaparız. Bugün oynarız yarın oynamayız bunlar önemli değil. Önemli olan takım bütünlüğümüz" açıklamalarında bulundu.

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA OYNAMAK ZOR"

Brezilya Milli Takımı’yla alakalı sorulan soruya başarılı stoper, "Milli takım her zaman hayalimdi ve öyle de devam ediyor. Baktığımızda milli takımda oynamak zor. Büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir şey imkansız değil" dedi.

Takımın geçen sezona göre çok değiştiğini söyleyen Marcelo Guedes, "Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olabilecek güce sahibiz" şeklinde konuştu.

MITROVIC’İ TANIYOR MU?

Yeni transfer Matej Mitrovic’i tanıyıp tanımadığıyla alakalı sorulan soruya deneyimli stoper, "Kendisini tanımıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar" diye konuştu.

TOSİC SORUSU

Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, stoperde beraber oynadığı Dusko Tosic ile alakalı soru üzerine, "İyi maçlar oynadık ilk yarıda. 25’e yakın maç oynadık Tosic ile ve çok az maç kaybettik. Hocamızın tercihi bu demek ki doğru tercih yapılmış" yanıtını verdi.

DİNAMO KİEV’E KAYBEDİLEN 6-0’LIK MAÇ

Dinamo Kiev’e kaybedilen 6-0’lık maçın sebebiyle alaklı Marcelo, "Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Çok da konsantreydik o gün. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Dış faktörler de maça etki ediyor. Bunları konuşmanın faydası yok. UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Marcelo Guedes, "Aileleriyle birlikte burada oyuncunun rahat olması için bütün şartlar mevcut. Ailemizle vakit geçirmek gayet güzel oluyor. İdmanlar aynı tempoda devam ediyor. Mükemmeli arıyoruz eksiklerimiz var tabi. Fakat bunları gidermeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Mağlup oldukları maçlarda arka arkaya gol yemelerinin savunmada yaşanan konsantrasyon eksikliğiyle alaklı olup olmadığı yönündeki soruya Marcelo, "Oynadığınız takımların kalitesini unutmamak lazım. Arka arkaya goller yedik ve gollerden sonra iyi tepki verdiğimiz maçlar da oldu. Mağlubiyetlerden de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Skor bazen bazı şeyleri gizleyebiliyor. Biz de bunlardan ders çıkaracağız" diye konuştu.

"HOCAMIZI MAHCUP ETMEMEK İÇİN.."

28 yaşındaki oyuncu, "Gol atmayı seviyorum ve attığım gollerle takımıma yardımcı oluyorsam ne mutlu bana. Hocamızı mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"ADVOCAAT DERBİLERDE ÇOK İYİDİR"

Şampiyonluk yarışında rakip olarak kimi gördüklerinin sorulması ve Dick Advocaat ile PSV’de birlikte çalıştıklarının hatırlatılması üzerine Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Hoca da motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort 

Etiketler: Advocaat, beşiktaş, marcelo, Marcelo Guedes


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç