Ligin 13’üncü haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine saatler kala siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena Stadı’nın çevresinde toplanmaya başladı. Ülker Stadı’nda oynanacak maça gidecek olan 2 bin 500 taraftar için 25 otobüs hazır bekletilirken, karşılaşma öncesinde saat 14.00’te stat önünde toplanan taraftarlar, maç biletleri kontrol edildikten sonra saat 15.00’de Kadıköy’e hareket edecek. Bekleme sırasında takımları lehine tezahüratlarda bulunan ve sarı-lacivertli takım aleyhine gönderme yapan Beşiktaş taraftarı için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Meşale yakıp takımları için tezahürat yapan taraftarların oldukça coşkulu oldukları dikkat çekti.

İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar gereği derbiye giden Beşiktaş taraftarlarının, karşılaşma sonrası yine aynı şekilde döneceği öğrenildi.