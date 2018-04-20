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Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş için hastaneye akın etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kaldığı Fulya Acıbadem Hastanesi’ne adeta akın etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş için hastaneye akın etti

20 Nisan 2018 02:15

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında tribünden gelen yabancı cisim, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş, daha sonra stattan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi’ne getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı yalnız bırakmamak için hastaneye geldi. Yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, hastane dışında tezahüratlarıyla destek oldu.
Hastane önünde Trabzonspor formalı taraftarlarda yer aldı.  

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu 

 

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