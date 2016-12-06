UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş bu akşam TSİ 22.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi çok sayıda siyah-beyazlı taraftar takımlarını desteklemek için Kiev'e giderken, dün akşam şehrin bazı yerlerinde Dinamo Kiev'li taraftarlar tarafından saldırıya uğradıkları öğrenildi. Kiev'li grupların şehrin özellikle arka sokaklarında ikişerli üçerli yakaladıkları Beşiktaş taraftarlarını darp ettikleri öğrenildi. Holiganlar, siyah-beyazlı taraftarlardan ellerine geçirdikleri atkı ve flamaları ise sosyal medyadan paylaştı.

Öte yandan, yaşananlar üzerine Dinamo Kiev'in internet sitesinin Beşiktaş taraftarlarınca hacklendiği iddia edildi. Ukrayna temsilcisinin internet sitesine şu sıralarda ulaşılamıyor.