Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş tarafından futbolcuların kullanması için çok sayıda otomobil kiralandı. Bu otomobillerden 34 PC 0371 plakalı araç, takımın ön libero mevkisinde görev yapan Veli Kavlak’a tahsis edildi. Yıldız futbolcu, park ettiği lüks spor otomobili sabah kalktığında evinin önünde bulamadı.

Veli Kavlak, ağabeyi İbrahim Kavlak'a (46) polise başvurmasını isteyip antrenmana gitti. Başvuru üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda lüks otomobili N.K. isimli zanlı tarafından kurulan hırsızlık çetesinin çaldığı belirlendi.

Zanlıların lüks otomobillerin arka camını kırıp kapısını açtıktan sonra araç içindeki gizli bölmede bulunan yedek anahtar ile otomobili çaldıkları tespit edildi.

Polis çeteyi çökertmek için harekete geçti. Yapılan çalışmada çetenin Veli Kavlak'ın otomobiliyle birlikte 3 aracı Adana'da oturan kişilere sattığı belirlendi. Çetenin lüks otomobilleri satmak için de araçlara Almanya, Romanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin plakasını taktığı ortaya çıktı. Veli Kavlak'ın otomobiline ise B 398 BRN plakası takıldığı anlaşıldı.

İstanbul polisi Adana polisi ile irtibata geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kavlak'ın otomobilinin Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi 81055 Sokak’ta V.A. tarafından satın alındığını tespit etti. Eve yapılan baskınla V.A. gözaltına alınırken, otomobile el konuldu. Aynı zamanda çalınan iki otomobil daha bulundu.

Yaklaşık 250 bin lira değerindeki spor araç, parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.

V.A., ifadesinde aracı N.K.'den aldığını, olayda kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Çalıntı otomobili sattığı iddia edilen N.K.'nin polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Fatih Keçe

ADANA