Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Beşiktaşlı Veli Kavlak'ın çalınan otomobili Adana'da bulundu

Beşiktaşlı Veli Kavlak'ın çalınan otomobili Adana'da bulundu

Beşiktaş'ın Türk asıllı Avusturya milli takımı futbolcusu Veli Kavlak’ın İstanbul'da çalınan otomobili Adana'da bulundu.

Beşiktaşlı Veli Kavlakın çalınan otomobili Adanada bulundu

02 Kasım 2016 09:10

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş tarafından futbolcuların kullanması için çok sayıda otomobil kiralandı. Bu otomobillerden 34 PC 0371 plakalı araç, takımın ön libero mevkisinde görev yapan Veli Kavlak’a tahsis edildi. Yıldız futbolcu, park ettiği lüks spor otomobili sabah kalktığında evinin önünde bulamadı.

Veli Kavlak, ağabeyi İbrahim Kavlak'a (46) polise başvurmasını isteyip antrenmana gitti. Başvuru üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda lüks otomobili N.K. isimli zanlı tarafından kurulan hırsızlık çetesinin çaldığı belirlendi.

Zanlıların lüks otomobillerin arka camını kırıp kapısını açtıktan sonra araç içindeki gizli bölmede bulunan yedek anahtar ile otomobili çaldıkları tespit edildi.

Polis çeteyi çökertmek için harekete geçti. Yapılan çalışmada çetenin Veli Kavlak'ın otomobiliyle birlikte 3 aracı Adana'da oturan kişilere sattığı belirlendi. Çetenin lüks otomobilleri satmak için de araçlara Almanya, Romanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin plakasını taktığı ortaya çıktı. Veli Kavlak'ın otomobiline ise B 398 BRN plakası takıldığı anlaşıldı.

İstanbul polisi Adana polisi ile irtibata geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kavlak'ın otomobilinin Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi 81055 Sokak’ta V.A. tarafından satın alındığını tespit etti. Eve yapılan baskınla V.A. gözaltına alınırken, otomobile el konuldu. Aynı zamanda çalınan iki otomobil daha bulundu. 

Yaklaşık 250 bin lira değerindeki spor araç, parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi. 

V.A., ifadesinde aracı N.K.'den aldığını, olayda kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
Çalıntı otomobili sattığı iddia edilen N.K.'nin polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.
Çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi. 

Fatih Keçe
ADANA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!