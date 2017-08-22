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Beşiktaş’ta 154’üncü kez ‘Ustalara Saygı’ gecesi

Beşiktaş Belediyesi ‘Ustalara Saygı’ etkinlikleri kapsamında, 43 yıldır sahnelerde olan Bilgen Bengü’yü ağırladı.

Beşiktaşta 154üncü kez Ustalara Saygı gecesi

22 Ağustos 2017 09:07

Kültür, sanat, edebiyat ve düşün dünyasındaki usta isimlerin çeşitli yönleriyle izleyici ile buluşmasını hedefleyen Beşiktaş Belediyesi'nin ‘Ustalara Saygı’ toplantıları, 43 yıldır sahnelerde olan ‘Bilgen Bengü Saygı Gecesi’ ile devam etti. 12 yıldır Faruk Şüyün’ün hazırladığı ‘Ustalara Saygı' etkinliklerinin 154'üncüsü yaz dönemi nedeniyle Abbasağa Parkı’nda açık havada gerçekleşti. Usta Sanatçı Bilgen Bengü’nün seslendirdiği‘’Delisin’’ şarkısıyla coşku dolu bir şekilde başlayan gece anılara yolculuk, barkovizyon gösterisiyle devam etti.

“Delisin", "Bak Şu Çocuğa", "Olmaz ki", "Uçtu Uçtu" şarkıları yıllardır dillerde dolaşan Cici Kızlar’ın Kıvırcık Bilgen’i için aralarında Güzin ile Baha, Coşkun Demir, Ece Dorsay, Ersan Erdura, Filiz Özkol, Funda Sevilay Ünal, Nino Varon ve Salim Dündar’ın da olduğu usta isimler sanatçı dostunu yalnız bırakmayıp, şarkılarıyla ve anılarıyla geceye ayrı bir renk kattı. Yaklaşık 3 saat süren gece başladığı gibi coşku dolu bir şekilde son buldu.
 

Etiketler: bengü, beşiktaş


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