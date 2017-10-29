Beşiktaş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı ile kutlandı

Beşiktaş Balmumcu kavşağında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaş Fener Alayı yürüyüşü ve Türk Bayrakları ile birlikte Barbaros Meydanına yürüdü. Yürüyüşte Beşiktaş Belediyesi bando ekipleri ve Çocuk Korosunun Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırladıkları marşlarla coşan vatandaşlar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. Yılını doyasıya kutladı. Fener Alayı yürüyüşüne Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, STK’lar ve binlerce vatandaş katıldı. 7’den 77’ye herkesin katıldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak destek verdi.

Yürüyüşün ardından Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramının 94. yılına özel olarak düzenlenen programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Beşiktaş son Osmanlı döneminin çağdaşlaşma hikayesinin de merkezidir. Ama Osmanlı’nın yıkılışından sonra İstanbul’un işgalinden itibaren 16 Mayıs 1919’da bu bulunduğumuz noktadan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ‘Bismillah’ diyerek bu Beşiktaş iskelesinden yola çıkarak bizi bu günlere taşıyan, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini inşa eden Kurtuluş savaşını başlatmıştır. Avrupa’dan, Anadolu’ya ilk adım Beşiktaş’tan atılmıştır. Beşiktaş, özgürlükçü demokrasinin kalbi, Atatürk devrimlerinin bu ülkede en güzel en nitelikli yaşandığı şehrin adıdır. İşte bu nedenle biz Beşiktaşlılara, Beşiktaş’ın değerlerini taşıyan herkese, ben Beşiktaşlıyım diyenlere, Beşiktaş’ın taşıdığı değerlere sahip olanlara ve sahiplenenlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bize yapılanlara, size yapılanlara aldırmadan, size yönelen, değerlerimize yönelen kötü dile aynı şekilde yaklaşmadan Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan Türkiye’ye bu değerleri beraberce taşımak zorundayız. Türkiye’nin sizlere ve Beşiktaş’ın değerlerine ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, eşi Özlem Hazinedar ve oğlu ile birlikte kalabalığı selamladı.

Fener Alayı yürüyüşünün ardından Beşiktaş Barbaros Meydan’ında Cumhuriyet Bayramının 94. yılına özel olarak gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne alarak, seslendirdiği şarkılarla Beşiktaşlılara muhteşem bir gece yaşattı.

Selim Bayraktar