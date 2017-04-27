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Beşiktaş’ta Aboubakar, sakatlandı

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan antrenmanda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı ve idmana devam edemedi.

Beşiktaşta Aboubakar, sakatlandı

27 Nisan 2017 13:21
Beşiktaş’ta Aboubakar, sakatlandı - Tıkla İzle

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bütün takımı toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, önce elle top çalışması yaparken, sonra ayakla çalıştı. Antrenmanın diğer bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular tam sahada maç yaptı. İdmanın bitiminden sonra Talisca ile Quaresma serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda hava topu mücadelesinde arkadaşı ile çarpışan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından idmana devam edemeyen Aboubakar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Mehmet Şirin Topaloğlu 


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