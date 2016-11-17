Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaş’ta Adanaspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş’ta Adanaspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaşta Adanaspor mesaisi sürüyor

17 Kasım 2016 16:13

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Milli takımdan dönen Dusko Tosic, antrenmanda yer aldı. U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da antrenmana katıldılar.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Adana’ya gidecek.

Etiketler: adanaspor, beşiktaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!