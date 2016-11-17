Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Milli takımdan dönen Dusko Tosic, antrenmanda yer aldı. U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da antrenmana katıldılar.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Adana’ya gidecek.