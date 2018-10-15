Beşiktaş'ta Adriano şoku

Milli ara sebebiyle cumartesi günü U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nın çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. Adriano'nun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

