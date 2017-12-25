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Beşiktaş'ta Arda Turan fırtınası

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Arda Turan'ın, siyah-beyazlı takımın kaptanı Tolga Zengin'le çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar bu transfere yeşil ışık yaktı.

Beşiktaşta Arda Turan fırtınası

25 Aralık 2017 09:46

Domagoj Vida transferiyle devre arasına hızlı giren Beşiktaş'ta gündem Arda Turan. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağının iddia edilmesinin ardından Arda Turan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu. Arda'nın Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin'le çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına da 'Kaptan' yazmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar adeta coştu. Paylaşılan fotoğrafın ardından Arda Turan, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına girerken, taraftarların birçoğunun bu futbolcuyu takımda görmek istediğini söylemesi, transfere de yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, taraftarlardan gelen olumlu tepkilerin üzerine bu transfer için girişimlerini hızlandıracak.

Orman'ın gönlünde Demba Ba yatıyor

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Cenk Tosun için ısrarcı olması, Beşiktaş'ı forvet arayışlarına da itti. Her ne kadar Orman, Cenk'i sezon sonuna kadar satmayı düşünmediklerini belirtse de, astronomik bir teklif, takımdaki dengeleri değiştirebilir. Bunu öngörerek hareket eden yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Demba Ba'yı yedekte tutuyor. Her fırsatta Demba Ba'yı çok sevdiğini ve takımda görmek istediğini söyleyen Fikret Orman, sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüyü kadroya dahil etmekte kararlı. Devre arasında Cenk Tosun'un satılması durumunda, Demba Ba geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kadroya dahil edilecek. 

Bozhan Memiş

 

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