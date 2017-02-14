Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen çalışmada kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Takım halinde yapılan ısınma ve streching ile başlayan antrenman pas çalışması, top kontrol çalışması, 5'e 2, ve taktik program ile sürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile noktalandı. Sakatlığı bulunan Caner Erkin ise bireysel çalışma yaptı.

Beşiktaş, yarın sabah saat 12.00’da özel uçakla Tel Aviv'e gidecek ve karayolu ile Beer Sheva şehrine geçecek. Siyah-beyazlı ekip son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 22.00’de yapacak, antrenmandan önce TSİ 21.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.