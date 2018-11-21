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Beşiktaş'ta Babel şoku

Beşiktaş'ta Babel şoku
Beşiktaş'ta Babel şoku

Beşiktaş’ta Babel şoku yaşanıyor. Milli takımda sakatlanan Hollandalı oyuncunun sağ uyluk arka adele zarında mikro yırtık ve kanama tespit edildi.

Siyah-beyazlılarda Babel'in sakatlığı moralleri bozdu. Beşiktaş Kulübü ülkesinin milli takımında sakatlanan Babel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.  

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