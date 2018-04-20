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Beşiktaş'ta E. Yeni Malatyaspor mesaisi Güneş'siz başladı

Beşiktaş, ligde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yardımcı antrenörler eşliğinde başladı.

Beşiktaşta E. Yeni Malatyaspor mesaisi Güneşsiz başladı

20 Nisan 2018 14:32

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Dünkü derbide yaşanan olayda yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yokluğunda takımı tecrübeli hocanın yardımcıları çalıştırdı. Dün akşamki maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldı. İdman kanat çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. 

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.  

Etiketler: beşiktaş, Yeni Malatyaspor

 

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