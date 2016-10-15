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Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Beşiktaş’ta işçilerin çalışma yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Vatandaşlar ve işçiler yangını kısa sürede söndürürken facianın eşiğinden dönüldü.

Beşiktaşta facianın eşiğinden dönüldü

15 Ekim 2016 13:16
Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Olay, 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Nurtanesi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta işçilerin kazı çalışması yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Bir anda alevlerin çıktığını gören vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Doğalgaz kutusundan çıkan alevler bir evin dış cephesinde yangına sebep oldu. Alevlerin çıktığını gören vatandaşlar ve işçiler su ve toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen ekipler, patlama sonrasında bölgedeki doğalgaz akışını kesti. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Polis ekipleri doğalgaz borusunun nasıl patladığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Olayı gören Metin Vatangül adlı mahalle sakini, “Doğalgaz borusu patladı sanırım. Vananın bulunduğu yerde küçük bir kaçakla başladı. Üzerine kum attılar. Sonra büyüdü. Gerekli yerlere haber verdik. Nasıl patladığını tam olarak bilmiyoruz. Biz görüp evden çıktık. Vanaları kapattıktan sonra dışarıya çıktık. Kuvvetli bir ses vardı. Ateşin sesini duyarak dışarıya çıktık. Tam olarak olayı göremedik. İşçiler söndürmeye çalışınca biz de yardım ettik” dedi.

Etiketler: beşiktaş


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