Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Cyle Larin’in doğum günü kutlandı

İdman öncesi futbolcu Cyle Larin ile takımın masörü Erkan Ulusoy ve malzemecisi Süreyya Soner’in doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Larin, Soner ve Ulusoy’a mutluluklar diledi.