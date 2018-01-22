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Beşiktaş'ta gözler transferde

Antalyaspor ile oynanan lig maçının ardından transfer için görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, Boyko ve Aras Özbiliz'in takımdan ayrılması halinde doğacak boşlukla transferi tamamlayacak.

Beşiktaşta gözler transferde

22 Ocak 2018 10:56

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, listesini her geçen gün güncelliyor. Boyko ve Aras Özbiliz'i takımdan göndermenin planlarını yapan siyah-beyazlılar açılacak ilk kontenjanla golcü transferini tamamlayacak. Chicharito, yani Javier Hernandes için girişlerini sıklaştıran Beşiktaş yönetimi, Ada'dan eli boş dönmek istemiyor. West Ham forması giyen Javier Hernandes ve Leicester City'nin yıldızı Slimani için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar için son gelen iddia ise Süper Lig'den oldu. Beşiktaş'ın, Vagner Love'ı kadroya katmak için Alanyaspor'a 3 milyon Dolar ödediği iddia edildi.

Tosic, Ada'ya uçabilir

Domagoj Vida'nın transferinin ardından ilk 11'de şans bulması zorlaşan Dusko Tosic için Everton devreye girerken, bu futbolcunun bir diğer talibi ise Leicester oldu. Siyah-beyazlılar, eğer bu futbolcunun transferi konusunda Leicester'la anlaşmaya varırsa, Islam Slimani transferi için de görüşmeler hızlanacak. Golcü takviyesi için bir an önce kadrosuna bir isim katmak isteyen Beşiktaş'ın, bu hafta için transferi tamamlaması bekleniyor. 

Bozhan Memiş
 

 

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