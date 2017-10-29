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Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Beşiktaş’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yaralıların yağmurdan korunması için montlarını örttü.

Beşiktaşta iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

29 Ekim 2017 08:40

Kaza, saat 22.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Balmumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyhan Şahin idaresindeki 34 AS 4844 plakalı otomobil ile Enes Naci İlme yönetimindeki 34 KY 6533 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan Naci Enes İlme, Gökhan Cirik, Ege Yılmaztürk, Beyhan Şahin ve Gökberk Şahin yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yaralıların yağan yağmurdan etkilenmemesi için montlarını üzerlerine örttü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlar çekici yardımıyla çekildikten sonra kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İsmail Bulut

Etiketler: beşiktaş, kaza

 

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