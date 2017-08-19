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Beşiktaş’ta işçilerin ölümle dansı

Beşiktaş Arnavutköy’e 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağızlara getirdi.

Beşiktaşta işçilerin ölümle dansı

19 Ağustos 2017 09:22
Beşiktaş’ta işçilerin ölümle dansı - Tıkla İzle

İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçilerin ölümle dansı kameralara yansıdı. Çatıdaki 4 işçinin yaklaşık 15 metre yükseklikte emniyet halatı gibi herhangi bir güvenlik önlemi olmadan rahat bir şekilde çalışmaları ölüme davetiye çıkarttı. Çatıda olmalarına aldırış etmeyen işçilerin sokakta yürür gibi gayet rahat yürümeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"Can güvenliği sıfır çalışıyorlar"

Önlemsiz çalışan işçilerin gören Hasan Şen, "Emniyet kemeri gibi hiçbir şekilde bağlantı yapılmadan can güvenliği sıfır çalışıyorlar. Tehlikeli, düşerlerse ölebilirler, sakat kalabilirler. Hiçbir şey yok üzerlerinde, düşmemeleri için kendilerini güvene almaları lazım" dedi. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: arnavutköy, beşiktaş


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