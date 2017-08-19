Beşiktaş’ta işçilerin ölümle dansı

İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçilerin ölümle dansı kameralara yansıdı. Çatıdaki 4 işçinin yaklaşık 15 metre yükseklikte emniyet halatı gibi herhangi bir güvenlik önlemi olmadan rahat bir şekilde çalışmaları ölüme davetiye çıkarttı. Çatıda olmalarına aldırış etmeyen işçilerin sokakta yürür gibi gayet rahat yürümeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"Can güvenliği sıfır çalışıyorlar"

Önlemsiz çalışan işçilerin gören Hasan Şen, "Emniyet kemeri gibi hiçbir şekilde bağlantı yapılmadan can güvenliği sıfır çalışıyorlar. Tehlikeli, düşerlerse ölebilirler, sakat kalabilirler. Hiçbir şey yok üzerlerinde, düşmemeleri için kendilerini güvene almaları lazım" dedi.

Doğan Can Cesur

