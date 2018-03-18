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iha.com.tr »
Asayiş »
Beşiktaş’ta istinat duvarı yıkıldı! Araçlar enkaz altında kaldı
18 Mart 2018 10:42
Beşiktaş’ta istinat duvarı yıkıldı! Araçlar enkaz altında kaldı
Beşiktaş’ta sabah istinat duvarı yıkıldı. Zarar gören 6 araçtan 2’si enkaz altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, 3 katlı bir binada yaşayanlar tahliye edildi.
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18 Mart 2018 10:42
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