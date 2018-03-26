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Beşiktaş'ta kafede silahlı saldırı!

Beşiktaş Levent'te bir kafeye giren saldırgan iki kişiyi silahla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beşiktaşta kafede silahlı saldırı!

26 Mart 2018 11:18

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