Beşiktaş’taki Demokrasi Anıtı önünde yapılan eyleme, aralarında Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yargılanan emekli askerler ile Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyeleri, Vatan Partisi (VP), Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ve kadınlar katıldı. Terörle mücadelede şehit olan polis ve askerler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan protesto gösterisi, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Çeşitli pankart ve dövizler ile Türk bayraklarının açıldığı eylemde protestocular, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmasına karar kılınan askeri okulların yeniden faaliyete geçirilmesi için çağrıda bulundu.

"Askerlik meslek değildir, bir ruhtur"

Eylemde konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Celal Şengör, askerliğin meslek değil, bir ruh olduğunu belirterek, "Siz bir hekimi yetiştirebilirsiniz ama kurşun yağmuru altında ameliyat yapmayı zor öğretirsiniz, onun için askeri okullar şarttır. Bakın biz sayın politikacılarımıza şunu anlatmak mecburiyetindeyiz ; askerlik meslek değildir, bir ruhtur" dedi.

Eyleme katılan ‘Balyoz’ ve ‘Darbe Planı’ gibi davalarda yargılanan emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ise, askeri okulların kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu vurguladı. Tanyeri, "Bugün herhangi bir lisede okutulan konu askeri lisede de okutulur. Ama söylediğim gibi; askeri okulların yaşamından kaynaklanan değerler vardır. Ve ancak bu değerleri alan bu kişiler asker olurlar, komutan olurlar, vatan evladı olurlar. Askeri okulların kapatılması bir yanlışlık. Umuyorum ve diliyorum ki; bu yanlışlıktan bir gün dönülecek ve askeri liselerimize tekrar kavuşacağız, tekrar pırıl pırıl vatan evlatları yetiştirilecektir" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren eylem, yapılan açıklamalar ve atılan sloganların ardından olaysız şekilde sona erdi.

Sadık Kahraman-Ufuk Kıvık

