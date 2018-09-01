Diğer
Kategoriler

Beşiktaş'ta Karius ve Ljajic kadroda

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna aldı.

Beşiktaşta Karius ve Ljajic kadroda

01 Eylül 2018 20:32

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için kara yolu ile Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna 23 futbolcumuzu dahil etti. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Karius ve Ljajic'i de kadroya dahil etti. Bursa kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love."  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç