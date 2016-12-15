Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında oynayan oyuncular antrenmanı rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

