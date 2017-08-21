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Beşiktaş’ta keyifli antrenman

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaşta keyifli antrenman

21 Ağustos 2017 20:58

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Değişmeli olarak bir grup sağlık topları ile denge, oyun, pas çalışması yaparken diğer grup 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman 3’erli takımlar halinde yapılan minik kale turnuva maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


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