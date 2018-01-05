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Beşiktaş'ta keyifli antrenman

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta futbolcuların sabah antrenmanındaki eğlenceli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaşta keyifli antrenman

05 Ocak 2018 12:47
Beşiktaş'ta keyifli antrenman - Tıkla İzle

Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarına sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle genç oyuncular Alpay ve Fatih'e yakın ilgi gösterip iki futbolcuya da pozisyon almaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle futbolcuların keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Atınç Nukan, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. Isınma ve kondisyon hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda topla yapılan antrenmanla devam etti. İdmanın son bölümünde minyatür kale maç yapıldı.

Bozhan Memiş
 

 

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