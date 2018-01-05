Beşiktaş'ta keyifli antrenman

Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarına sürdüren Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle genç oyuncular Alpay ve Fatih'e yakın ilgi gösterip iki futbolcuya da pozisyon almaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle futbolcuların keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Atınç Nukan, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. Isınma ve kondisyon hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda topla yapılan antrenmanla devam etti. İdmanın son bölümünde minyatür kale maç yapıldı.

Bozhan Memiş

