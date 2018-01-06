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Beşiktaş’ta kıran kırana antrenman

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah salonda çalışırken, akşam basına açık antrenman yaptı. Futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

Beşiktaşta kıran kırana antrenman

06 Ocak 2018 19:27

Antalya Belek’te hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, akşam antrenmanında basına açık olarak çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden çalışma, dar alanda 3 takımdan oluşan çift kale maçla sürdü. Kıran kırana geçen maçlarda futbolcular, verilen her karardan sonra itiraz ederken, her pozisyon lig karşılaşması havasında geçti. 3 takımlı turnuvayı kazanan siyah takım antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi. Siyah takımda forma giyen Tolga, Caner, Tolgay, Babel, Medel, Pepe ve Negredo galibiyet pozu verirken, Quaresma da üzerindeki yeşil formayı giyip galibiyet pozuna girmek istedi. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın çift idman yapacak.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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