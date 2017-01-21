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Beşiktaş’ta korkutan yangın

Beşiktaş’ta bulunan 3 katlı ahşap binada meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Ahşap binanın çatısı alev alev yanarken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaşta korkutan yangın

21 Ocak 2017 07:12
Beşiktaş’ta korkutan yangın - Tıkla İzle

Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi, Maşuklar Yokuşu’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.30 sıralarında Maşuklar Yokuşu’nda bulunan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler binanın dış cephesini sararken çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ahşap binada zaman zaman çökmeler meydana geldi. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe, Sadabad İtfaiye Amirliği ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Dumanları fark ederek kendilerini dışarı atan bina sakinlerinden yaralanan olmadı. Can kaybının yaşanmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: beşiktaş, yangın


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