Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Boluspor ile deplasmanda salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana serbest yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman duran top ve şut çalışması sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile sahada bireysel çalışmalara devam eden Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.