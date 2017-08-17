Beşiktaş'ta metro kazısından tarih çıktı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve tarihi 6 bin yıl öncesine kadar uzanan bu kalıntılar İstanbul Boğazı için de bir ilk niteliğinde olduğu belirlendi. Kalıntıların bilimsel çizimleri ve kayıtları yapılmak üzere kaldırılmasına karar verilirken Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazılara devam ediliyor.

Beşiktaş esnaflarından Orhan Düzgün, bu buluntuların yaklaşık bir ay önce ortaya çıktığını ifade ederek, “ Tarihi eser bulunduğu söylendi. Metro kazısı filan var. Tarihi eser bulundu dendi. Ne olduğuna dair bilgim yok. 1 ay önce bulunmuş. Önce burası yoktu. Tarihi eser çıkınca burayı da kazı alanına aldılar. Kazıyorlar” dedi.

Caner Sönmez - Murat Horoz