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Beşiktaş'ta metro kazısından tarih çıktı

Beşiktaş’ta metro istasyonu çalışmaları sırasında neolitik döneme ait olduğu öğrenilen kalıntılara rastlandı.

Beşiktaşta metro kazısından tarih çıktı

17 Ağustos 2017 10:07
Beşiktaş'ta metro kazısından tarih çıktı - Tıkla İzle

İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve tarihi 6 bin yıl öncesine kadar uzanan bu kalıntılar İstanbul Boğazı için de bir ilk niteliğinde olduğu belirlendi. Kalıntıların bilimsel çizimleri ve kayıtları yapılmak üzere kaldırılmasına karar verilirken Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazılara devam ediliyor.

Beşiktaş esnaflarından Orhan Düzgün, bu buluntuların yaklaşık bir ay önce ortaya çıktığını ifade ederek, “ Tarihi eser bulunduğu söylendi. Metro kazısı filan var. Tarihi eser bulundu dendi. Ne olduğuna dair bilgim yok. 1 ay önce bulunmuş. Önce burası yoktu. Tarihi eser çıkınca burayı da kazı alanına aldılar. Kazıyorlar” dedi. 

Caner Sönmez - Murat Horoz

Etiketler: beşiktaş, metro kazısı, tarih


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