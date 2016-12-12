Saldırının olduğu noktada açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Vatandaşın can güvenlik sorunu vardır. Devlet vatandaşını korumak ve yaşamasını sağlamak zorundadır. Milletin ayranı kabarmaktadır. Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü döktüğü kanda boğar" dedi.

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen MHP'li grup, “Teröre lanet şehitlere saygı” yürüyüşü düzenledi. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş öncülüğünde düzenlenen protesto yürüyüşüne, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan kalabalık, ellerinde kırmızı karanfiller ve Türk bayraklarıyla patlamanın olduğu noktaya yürüdü. Kalabalık grup saldırının gerçekleştiği noktaya kırmızı karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Saldırının gerçekleştiği noktada şehitleri anan ve terörü lanetleyen MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş Türk milletinin acısını yaşadığını ama korkmadığını vurgulayarak, “İnsan kanından beslenen şerefsiz terör cellatları cumartesi akşamı burada İstanbul'u kana buladılar. Hainler bir daha sahneye çıkmış, Türk milletini yasa boğmuştur. Türk milleti yasını ve acısını yaşamaktadır. Bilinmesi gereken bir şey vardır ki Türk milleti acıyı her zaman yaşar ama hiçbir zaman korkuyu yaşamaz. Türk milleti doğduğundan beri 'şehitler ölmez vatan bölünmez' demiştir. 'Vatan sana canım feda' demiştir. Onun için Türk milletine diz çöktürmek isteyen Türk milletine korku yaşatmak isteyen hiçbir güç başarılı olamayacaktır. Türk milleti acısını ve hüznünü yaşamıştır ama hiçbir zaman korku yaşamamıştır” şeklinde konuştu.

“Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü bunları döktüğü kanda boğar”

MHP İstanbul İl Başkanı Karataş sözlerine “Eğer milletimizin sabrı taşarsa, devletimiz bu işi biran evvel çözmezse milletimizin ayranı kabarır, milletimizin ayranın kabarırsa döktükleri kanın içinde bu terör örgütü boğulur” diye devam etti.

MHP İstanbul İl Başkanı Karataş, “Bu anaların göz yaşlarına, çocukların yetim kalmasına öksüz kalkmasına dayanacak yürek kalmamıştır. Bu acılar dinsin bu acılar bitsin diye milliyetçi ülkücü camia hükümetine ve devletine bu terörü sonlandırması adına sonsuz desten vermektedir. Bugün milletimizin bütün mensupları devletiyle bir bütün olmuştur. Çünkü bu terörü lanetlerken de terörün bitmesi adına lanetlemektedir. Sadece sloganik sözlerle terörü sonlandırmayız. Terörü sonlandırmak onların beslendiği kaynakları yok ederek gerçekleşir. Siyasi olarak, parti olarak, iş dünyası olarak veya hükümet olarak bunlara hiçbir alanda yaşama alanı tanımamak lazım. Çünkü gecenin zifiri karanlığında hiç bir şeyden habersiz çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanmak için burada nöbette olan polislerimiz şehit oluyor. Vatandaşımız belki işten çıkmış belki maçtan çıkmış şehit oluyor. Vatandaşın can güvenlik sorunu vardır. Devlet vatandaşını korumak ve yaşamasını sağlamak zorundadır. Milletin ayranı kabarmaktadır. Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü bunları döktüğü kanda boğar” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur - Murat Ergin - Hüseyin Coşkun