Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Beşiktaş'ta MHP'li gruptan teröre lanet yürüyüşü

Beşiktaş'ta MHP'li gruptan teröre lanet yürüyüşü

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırıları için protesto yürüyüşü düzenleyen MHP'li grup patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Beşiktaşta MHPli gruptan teröre lanet yürüyüşü

12 Aralık 2016 12:50

Saldırının olduğu noktada açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Vatandaşın can güvenlik sorunu vardır. Devlet vatandaşını korumak ve yaşamasını sağlamak zorundadır. Milletin ayranı kabarmaktadır. Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü döktüğü kanda boğar" dedi.
Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen MHP'li grup, “Teröre lanet şehitlere saygı” yürüyüşü düzenledi. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş öncülüğünde düzenlenen protesto yürüyüşüne, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan kalabalık, ellerinde kırmızı karanfiller ve Türk bayraklarıyla patlamanın olduğu noktaya yürüdü. Kalabalık grup saldırının gerçekleştiği noktaya kırmızı karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Saldırının gerçekleştiği noktada şehitleri anan ve terörü lanetleyen MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş Türk milletinin acısını yaşadığını ama korkmadığını vurgulayarak, “İnsan kanından beslenen şerefsiz terör cellatları cumartesi akşamı burada İstanbul'u kana buladılar. Hainler bir daha sahneye çıkmış, Türk milletini yasa boğmuştur. Türk milleti yasını ve acısını yaşamaktadır. Bilinmesi gereken bir şey vardır ki Türk milleti acıyı her zaman yaşar ama hiçbir zaman korkuyu yaşamaz. Türk milleti doğduğundan beri 'şehitler ölmez vatan bölünmez' demiştir. 'Vatan sana canım feda' demiştir. Onun için Türk milletine diz çöktürmek isteyen Türk milletine korku yaşatmak isteyen hiçbir güç başarılı olamayacaktır. Türk milleti acısını ve hüznünü yaşamıştır ama hiçbir zaman korku yaşamamıştır” şeklinde konuştu.

“Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü bunları döktüğü kanda boğar”
MHP İstanbul İl Başkanı Karataş sözlerine “Eğer milletimizin sabrı taşarsa, devletimiz bu işi biran evvel çözmezse milletimizin ayranı kabarır, milletimizin ayranın kabarırsa döktükleri kanın içinde bu terör örgütü boğulur” diye devam etti.

MHP İstanbul İl Başkanı Karataş, “Bu anaların göz yaşlarına, çocukların yetim kalmasına öksüz kalkmasına dayanacak yürek kalmamıştır. Bu acılar dinsin bu acılar bitsin diye milliyetçi ülkücü camia hükümetine ve devletine bu terörü sonlandırması adına sonsuz desten vermektedir. Bugün milletimizin bütün mensupları devletiyle bir bütün olmuştur. Çünkü bu terörü lanetlerken de terörün bitmesi adına lanetlemektedir. Sadece sloganik sözlerle terörü sonlandırmayız. Terörü sonlandırmak onların beslendiği kaynakları yok ederek gerçekleşir. Siyasi olarak, parti olarak, iş dünyası olarak veya hükümet olarak bunlara hiçbir alanda yaşama alanı tanımamak lazım. Çünkü gecenin zifiri karanlığında hiç bir şeyden habersiz çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanmak için burada nöbette olan polislerimiz şehit oluyor. Vatandaşımız belki işten çıkmış belki maçtan çıkmış şehit oluyor. Vatandaşın can güvenlik sorunu vardır. Devlet vatandaşını korumak ve yaşamasını sağlamak zorundadır. Milletin ayranı kabarmaktadır. Milletin ayranı kabardığı takdirde bu terör örgütünü bunları döktüğü kanda boğar” ifadelerini kullandı. 

Doğan Can Cesur - Murat Ergin - Hüseyin Coşkun

Etiketler: beşiktaş, teröre lanet yürüyüşü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç