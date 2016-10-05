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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı taksi metrelerce sürüklendi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda park halindeyken yola çıkan otomobil, müşteri almak için en soldan en sağ şeride geçen taksiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı ve taksinin metrelerce aşağıya sürüklenmesi, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaşta otomobilin çarptığı taksi metrelerce sürüklendi

05 Ekim 2016 11:40
Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı taksi metrelerce sürüklendi - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Balmumcu’dan Beşiktaş istikametine giden 34 TJE 88 plakalı taksinin sürücüsü Samet Gürel, aracındaki yolcuyla birlikte en sol şeritte seyir halindeyken kaldırımda bekleyen bir müşteri gördü. Müşterinin taksi beklediğini gören taksi şoförü direksiyonu bir anda en sağ şeride kırdı. Tam bu esnada park halinde olan 34 LG 3534 plakalı otomobilin sürücüsü Eray Uğurluay yola çıktı. Yola çıkan otomobil süratli olduğu iddia edilen taksiye arkadan çarptı. Çarpma sonucu yan dönen taksi metrelerce aşağıya sürüklendi. Kaza sonucu taksi şoförü Gürel ve yolcusu Şakir Erdem Koza yaralanırken, otomobil şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Vatandaşlar yaralıları yan dönen taksiden çıkardılar
Kazanın ardından olayı gören vatandaşlar koşarak yan yatan taksiye yöneldi. Taksiden dumanların çıktığını gören vatandaşlar daha sonra taksiden uzaklaşarak otomobile yönelip, yaralı vatandaşa yardım etmeye çalıştı. Taksi şoförü ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından taksiden çıkartılan yolcuyu ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki trafik, Beşiktaş istikametine trafik polisleri nezaretinde tek şeritten verildi.

“Taksici araçtan atladı yolcu içinde kaldı”
Kazayı gören Necat Dalmış, “Yukarıdan taksici geliyordu. Diğer araba burada sağa park etmişti. Araba çıkayım derken, süratli gelen taksici de arabaya çarpmayayım derken çarptı. Taksici araçtan atladı ama yolcu içinde kaldı. Yolcuyu da çıkarttılar. Taksi yan yattı, itfaiyeciler ve vatandaşlar kaldırdı” dedi.
Kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur 

 


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