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Beşiktaş’ta patlama sesi paniğe neden oldu

Beşiktaş’ta havai fişek ya da çocukların eğlence amacıyla kullandığı torpilden çıkan sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Sesin yerinde inceleme ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Beşiktaşta patlama sesi paniğe neden oldu

29 Ekim 2017 08:58
Beşiktaş’ta patlama sesi paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, 00.15 sıralarında Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak'ta bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışma yapan ve herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, duyulan sesin havai fişek ya da çocukların eğlence aracı olarak kullandığı torpilden kaynaklandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Sesin nereden geldiğiyle ilgili soruşturma sürüyor. 

İsmail Bulut
 

 

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