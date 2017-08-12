Beşiktaş'ta Pazartesi günü bu yollar trafiğe kapatılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Vodafone Park Stadı’nda saat 21:00’de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Antalyaspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle Pazartesi günü 18.45’den itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden ise kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar’da ise alt baştan stat civarına akım durdurulacak, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi'de Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden de akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak'da tamamen araç trafiğine kapatılacak.