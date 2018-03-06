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Beşiktaş'ta Quaresma'ya büyük şok! Cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.

Beşiktaşta Quaresmaya büyük şok! Cezası belli oldu

06 Mart 2018 16:37

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma 5 maç ceza aldı. 

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Beşiktaş'ın, 01.03.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men ve 22.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."  

 

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