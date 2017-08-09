Beşiktaş’ta restorasyon yapılan tarihi binadaki çökme anı kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binadan kopan duvar parçalarının binanın bitişiğindeki restoranda yemek yiyen vatandaşların üzerine düşmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde restoranda bulunan 2 kişinin çökmeyi fark ederek kaçmaya çalışması görülüyor. Restorandaki vatandaşlar kaçışırken çökme sonrası çok sayıda vatandaşın restoranın önünde toplandığı görülüyor. Tarihi binadaki çökme nedeniyle 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Restorasyonun yapılan üç katlı tarihi binanın yaklaşık 10 yıl önce yandığı, alınan izinlerin ardından Mart ayında yenileme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur