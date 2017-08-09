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Beşiktaş’ta restorasyon yapılan tarihi binadaki çökme anı kamerada

Beşiktaş’ta yenileme çalışmaları yapılan üç katlı tarihi bir binadan kopan duvar parçalarının bitişik binadaki restoranda yemek yiyenlerin üzerine düştüğü o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yemek yerken bir anda çökmeyle karşılaşan vatandaşların paniği görülüyor.

Beşiktaşta restorasyon yapılan tarihi binadaki çökme anı kamerada

09 Ağustos 2017 10:57

Edinilen bilgiye göre olay, Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binadan kopan duvar parçalarının binanın bitişiğindeki restoranda yemek yiyen vatandaşların üzerine düşmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde restoranda bulunan 2 kişinin çökmeyi fark ederek kaçmaya çalışması görülüyor. Restorandaki vatandaşlar kaçışırken çökme sonrası çok sayıda vatandaşın restoranın önünde toplandığı görülüyor. Tarihi binadaki çökme nedeniyle 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Restorasyonun yapılan üç katlı tarihi binanın yaklaşık 10 yıl önce yandığı, alınan izinlerin ardından Mart ayında yenileme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: beşiktaş, restorasyon, tarihi bina


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