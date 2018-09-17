Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Negredo idmana çıkmadı

Dubai ekibi Al Nasr'a transferi gerçekleşme üzere olan Negredo akşam antrenmanında yer almadı. Dün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye giden Negredo'nun bu transfer için kulübe bilgi vermediği belirtilirken, kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Negredo'nun gideceğinden son anda haberimiz oldu. Bizde A Takım İdari Sorumlumuz Erdinç Gültekin'i havalimanına gönderip gerekli evrakları imzalattık” açıklamasını yapmıştı. Aynı zamanda Başkan Fikret Orman'da, “İzin günü istediği yere gidebilir. Yarın 5'te antrenmanı var. İdmana çıkmazsa gerekli cezayı veririz” demişti. İki kulüp arasında bu transferler ilgili görüşmeler devam ederken, henüz bir resmi açıklama gelmeden Negredo'nun antrenmana çıkmaması karşısında Beşiktaş Kulübü'nün alacağı tavır merak ediliyor.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.