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Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Gayrettepe’de seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilin o anları kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaşta seyir halindeki otomobil alev aldı

05 Kasım 2017 08:56
Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı - Tıkla İzle

Olay, saat 01:00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gayrettepe metro istasyonu durağına yakınında meydana geldi. Büyükdere caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NR 825 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangın esnasında araç sürücüsü son anda dışarı çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Araç yangını nedeniyle kapatılan trafik ise itfaiye ekiplerinin aracı söndürmesiyle tekrar normale döndü.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

Selim Bayraktar

Etiketler: gayrettepe

 

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