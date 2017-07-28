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Beşiktaş’ta şok sakatlık !

Beşiktaşlı oyuncu Atınç Nukan’ın sol diz ön çapraz bağları koptu. Genç oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaşta şok sakatlık !

28 Temmuz 2017 14:02

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya’da devam eden Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Atınç Nukan sakatlık geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sabah idmanında sakatlanan genç oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. 6 ay forma giyemeyecek olan Atınç Nukan’ın en kısa sürede ameliyat edileceği bildirildi.

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı Alman ekibi Leipzig'den 200 bin Euro ücret ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 16 maçta forma giyerek, 1 gol kaydetti.  

Etiketler: Atınç Nukan, beşiktaş, sakatlık


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