Beşiktaş’ta şok sakatlık !

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya’da devam eden Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Atınç Nukan sakatlık geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sabah idmanında sakatlanan genç oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. 6 ay forma giyemeyecek olan Atınç Nukan’ın en kısa sürede ameliyat edileceği bildirildi.

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı Alman ekibi Leipzig'den 200 bin Euro ücret ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 16 maçta forma giyerek, 1 gol kaydetti.