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Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İspanya’da tamamlayan Beşiktaş, 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaşta Süper Kupa mesaisi

01 Ağustos 2017 20:56

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Pepe ve Orkan Çınar, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İstasyon ve dar alanda yapılan pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmana minyatür kalede yapılan maç ile devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş’in oyuncularla yakından ilgilendiği gözlenirken, idman pas ve streching çalışması ile noktalandı.
Adriano Correia, izinli olduğu için antrenmana katılmazken, siyah-beyazlı kulübün ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, çalışmayı yerinde takip etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. 

Bora Akyol
 


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