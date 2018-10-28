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Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan

Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan
Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan

Genk maçında alınan sonuç ve oynanan futbolun ardından taraftarının protesto ettiği Beşiktaş, Rizespor karşısında kritik bir maça çıkıyor. Ekim ayında maç kazanamayan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan ve Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Rizespor maçında kritik bir viraja giriyor. Genk önünde oynanan futbol ve alınan sonucun ardından tribünlerin protesto ettiği siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında mutlak galibiyet kovalıyor. Ekim ayında maç kazanamayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın lider olarak bu ekibi toparlayacağını ve güzel sonuçların geleceğini söylemişti.

Rizespor'a karşı üstün 

Beşiktaş, yarın taraftarı önünde karşılaşacağı Rizespor'la bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. 27 mücadeleyi Beşiktaş kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor sahadan 10 kez galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 25 maçta ise Beşiktaş 17 kez kazanırken, Rizespor 4 kez sahadan galip şekilde ayrıldı. 4 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada ise Rizespor 1 kez galip gelirken, 4 maç berabere bitti. Beşiktaş, son 5 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor 

Yarın Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar yapacak. Ligin kapanış mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta sakat oyuncular Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro kurmasını zorlaştırıyor. Takımın en önemli isimlerinden Pepe, Ljajic, Adriano, Babel ve Tolgay sakat. Bu isimlerden Babel ve Ljajic'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Jeremain Lens ise sarı kart cezalısı. Rizespor'da ise 2 isim cezası nedeniyle oynamayacak. Samudio ve Abdullah Durak, kırmızı kart cezaları nedeniyle bu maçta kadroda olmayacak.  

Bozhan Memiş
 

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