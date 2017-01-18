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Beşiktaş’ta ticari taksi takla attı

İstanbul Beşiktaş’ta başka bir aracın çarptığı iddia edilen ticari taksi takla attı. Kazada hafif yaralanan taksi şoförü Çağdaş Dursun, “Vurdu, gitti. Terörist mi, bombacı mı, ben ne bileyim?” dedi.

Beşiktaşta ticari taksi takla attı

18 Ocak 2017 11:28
Beşiktaş’ta ticari taksi takla attı - Tıkla İzle

Kaza, Beşiktaş Ulus’ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli bir aracın Çağdaş Dursun’un kullandığı ticari taksiye çarpması sonucu taksi takla atıp, ters döndü. Kaza sırasında ticari takside müşteri olmadığı öğrenilirken, taksi şoförü Dursun elinden yaralandı. Kazayı şans eseri hafif yaralanarak atlatan Dursun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası Akatlar’a inen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılması sırasında yol trafiğe kapatılırken, taksinin kaldırılmasının ardından yol, polis ekipleri tarafından tekrar trafiğe açıldı.

“Camı kırıp kendim çıktım”
Başka bir aracın kendi aracına çarpması sonucu bariyerlere çarptığını, ardından da takla attığını iddia eden taksi şoförü Dursun, ters dönen aracından camı kırıp çıktığını söyleyerek, “Yokuştan aşağı normal bir şekilde seyir halindeydim. Başka bir araç dokundu benim aracıma, bir anda bariyerlere vurdum. Beyaz bir araçtı, ama plakayı göremedim. Yağmur olmasa, plakayı görürdüm. Soğukkanlıyız, şoförüz, ekmeğimizdeyiz. Vurdu, gitti. Terörist mi, bombacı mı, ben ne bileyim? Elimden yaralandım. Ben camı kırıp kendim çıktım araçtan” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili polis incelemesi başlatıldı. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: beşiktaş, İstanbul, takla, Ticari taksi


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