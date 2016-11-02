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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


02 Kasım 2016 13:45

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman genel olarak dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenerasyon ve streching çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve streching ile antrenmana başladı. İki takım halinde ayak tenisi, duran top çalışması ve kanat çalışmaları ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dusko Tosic katılmadı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

Etiketler: beşiktaş


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