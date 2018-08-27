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Beşiktaş'ta transfere Negredo freni

Forvet arayışları içinde olan Beşiktaş, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı. Siyah-beyazlılar, forvet transferi için beklemeye geçti.

Beşiktaşta transfere Negredo freni

27 Ağustos 2018 15:12

Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun performansı, forvet transferinin ikinci plana atılmasına neden oldu. Kadrosunu 10 numara ve forvet transferiyle güçlendirmek için görüşmeler yürüten siyah-beyazlılar, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı. LASK Linz deplasmanında son dakikada attığı golle turu getiren, ligde de BB Erzurumspor ve Antalyaspor ağlarını havalandırarak forma giydiği son 3 karşılaşmada skora katkı yapan Negredo, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi durumunda. Resmi maçlarda ilk 11'de Larin'i tercih ederek başlayan Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından Partizan karşısında da Negerdo'yu ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Ljajic için girişimler sürüyor 

10 numara transferi için Borussia Dortmund forması giyen Kagawa'yı gündemine alan ancak bu futbolcunun yıllık ücret konusunda oldukça yüksek bir miktar istemesiyle geri adım atan Beşiktaş, Torino forması giyen Adem Ljajic'le ilgili girişimlerini sürdürüyor. Fiorentina, Roma ve İnter formalarını giydikten sonra Torino'ya transfer olan Sırp futbolcu, bu takımda daha çok sol kanat olarak forma giydi. 2016-2017 sezonunda Torino'yla 36 maça çıkan Ljajic, 12 gol atıp 11 asist yaptı. Bir sonraki sezon daha çok 10 numara bölgesinde oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 28 maçta 6 gol atarken, 13 de asist yaptı. 2016 yılında 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Ljacic'in takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ljajic, Torino'nun Rincon'u transfer etmesi sonrasında, takımda fazla forma şansı bulamadı.  

Bozhan Memiş

 

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