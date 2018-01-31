Beşiktaş'ta Vagner Love ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç oynandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love ise ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 15.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Bursa'ya giderek kampa girecek.