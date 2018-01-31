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Beşiktaş'ta Vagner Love ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Yeni Vagner Love da takımıyla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaşta Vagner Love ilk antrenmanına çıktı

31 Ocak 2018 19:30

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç oynandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love ise ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 15.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Bursa'ya giderek kampa girecek.

 

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