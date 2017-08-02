Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kaza, saat 19.20 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aracını park eden sürücü bir süre sonra aracına binerek yola girmek istedi. Ancak aniden yola giren araca o esnada sür'atli bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpma sonucu sürücü havada taklalar atarak yere savruldu. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören bir vatandaş, “Oradan kafayı çıkarttı görmedi, motosiklette ona çarptı. Sonra çekiciyle aracı çektiler” dedi.

Bir anda yola girdi, havada taklalar attı

Güvenlik kamera görüntülerinde, park halinde olan otomobil bir anda yola girmeye çalışıyor. Otomobil yolun ortasında manevra yaptığı esnada seyir halinde olan motosiklet ona çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü havada takla atarak yere savruluyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da yaralı sürücünün yanına geliyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



