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Beşiktaş'taki canlı bombalardan birinin kimliği belirlendi

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan eş zamanlı terör saldırısının eylemcilerinden birinin kimliği ortaya çıktı.

Beşiktaştaki canlı bombalardan birinin kimliği belirlendi

16 Aralık 2016 19:48

İstanbul Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan çifte bombalı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kendini canlı bomba olarak patlatan teröristlerden birinin kimliği netleşti. Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerinin incelenmesi ve canlı bombanın kendisini patlattığı yerdeki delillerin araştırılması sonrasında, Terörle Mücadele ekipleri şüphelenilen 3 aileden DNA örnekleri aldı. Alınan örnekler neticesinde bombalı aracın patlamasından 45 saniye sonra, bayıldım yokuşunda polisin müdahalesi sonrasında sırt çantasındaki bomba düzeneğini infilak ettiren PKK'lı teröristin Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Burak Y. olduğu anlaşıldı.

Kimliği belirlenen teröristin 20 yaşında olduğu ve örgüt içerisinde "Erdal" kod adını kullandığı anlaşılırken polis canlı bombanın kimliği üzerinde ve bağlantılarıyla ilgili yeni çalışma başlattı.

Tugay Saday

Etiketler: beşiktaş, beşiktaş patlama


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