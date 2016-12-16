Arkadaşı ile buluşmak için dolmuşla Taksim’e giderken Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 19 yaşındaki Alize Çekiç, yaşadığı anları İHA mikrofonlarına anlattı. Bombalı saldırıdan hemen sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki genç kız Alize Çekiç, sağlık durumunun oldukça iyiye gittiğini söyledi. Sivil gazi Alize Çekiç, “Patlamada bacaklarım kırılmadığı için kendimi dolmuştan çıkarabildim. O sayede kurtulabildim. Ben çok şanslıydım ama benim gibi şanslı olmayanlar vardı. Keşke onlar da bir şekilde kurtulsalardı. Bir sürü yaralı varmış. Umarım bir an önce iyileşirler ve ailelerine kavuşurlar. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Devlet büyüklerimiz sürekli ziyaretimize geldi. Tek tek ilgilendi. Onlara da teşekkür ediyorum. Hastane doktorları çok yakından ilgilendi. Bu sayede toparlayacağım kendimi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Kolumdan ameliyat oldum. O da birkaç gün içinde düzelecek” dedi.

Patlama sırasında yaşanan o korkunç anları da anlatan Alize Çekiç, “Dolmuş ile Taksim’e gidiyordum. Arkadaşımla görüşecektim. Tam stadın tepesine geldiğimizde bomba patladı. Çaprazda araba vardı. Direk patladı. Ben bacaklarımın kırık olmaması sayesinde kurtuldum. Çünkü bacaklarım sağlam olmasaydı o dolmuştan o kadar kolay inemezdim ve belki bir travma geçirip orada ölebilirdim. Dolmuşun ön tarafında oturuyordum. Önde olmam sadece sol kolumdan yaralanmamı sağladı. Sağ tarafıma isabet almadım. Karaciğer daha hafif yara aldı. Ama şu an gayet iyiyim” diye konuştu.

Artık bu olayların son bulması gerektiğini belirten Alize Çekiç, “Bu olaylar yüzünden insanlar ölmesin. Son zamanlarda bu olayları çok fazla yaşadık. İnsanlar çok üzgün. Ben kimsenin bir daha böyle bir şey yaşamasını istemiyorum. Çünkü bu çok korkunç bir durum. Umuyorum en kıza zamanda bu olaylara karşı önlem alınır ve engellenir” şeklinde konuştu.

Hüseyin Coşkun - Mehmet Altunışık



