Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından şehit yakınları cenazelerini teslim almak için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önüne geldi. 38 şehidin olduğu, 155 kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından sabah erken saatlerde cenazelerini almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen şehit aileleri gözyaşlarına boğuldu.

Adli Tıp Kurumu önüne meslektaşlarını kaybeden polisler de gelerek, şehit ailelerine destek oldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından şehitlerin cenazesi, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Ayrıca şehit olan rütbeli polisler için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere eskort araçlarıyla beklendiği görüldü.

Öte yandan, yoğun güvenlik önlemi alındığı görülen Adli Tıp Kurumu'nda milli yas ilan edilmesi nedeniyle Türk bayrakları yarıya indirildi.

Şehitler için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde saat 12.00'de tören düzenleneceği bildirildi.

Ufuk Kıvık

